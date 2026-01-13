 Barrea, cervi combattono in pieno centro: il video diventa virale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Barrea, cervi combattono in pieno centro: il video diventa virale

tecnical

Barrea, cervi combattono in pieno centro: il video diventa virale

Mar, 13/01/2026 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Due cervi maschi si affrontano in pieno centro abitato, in Piazza Mammarino a Barrea, nell’aquilano, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il video, girato da Susanna Campana, mostra i due animali impegnati in una breve ma intensa sfida a colpi di palco ed è diventato virale sui social nel giro di poche ore. La scena è stata ripresa in una delle zone centrali del paese, che si affaccia sul lago, dove i cervi sono soliti muoversi liberamente, abituati alla presenza dell’uomo. Un fenomeno che da tempo caratterizza Barrea e la vicina Villetta Barrea e che rappresenta una forte attrazione turistica: sono numerosi, soprattutto nei fine settimana, i visitatori che raggiungono i due centri proprio per osservare da vicino gli ungulati.  

 

L’episodio rientra nelle dinamiche naturali del periodo, quando i maschi competono per il predominio e l’accesso alle femmine. Le autorità del Parco ricordano tuttavia l’importanza di mantenere le distanze e di non interferire con gli animali selvatici, anche quando si spingono all’interno dei centri abitati. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!