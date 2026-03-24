 Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

tecnical

Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

Mar, 24/03/2026 - 13:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “Aiutaci a moltiplicare la felicità”: è questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi ‘Biscotti di felicità’, organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla, il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e all’impegno dei volontari, in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla: un traguardo reso possibile grazie all’azione coordinata dello staff Dynamo con i circa 3mila volontari, tra cui 200 dipendenti Barilla, impegnati in un grande gesto di solidarietà. L’iniziativa – informa una nota – ha avuto un duplice obiettivo: raccogliere fondi per sostenere i programmi di Dynamo dedicati a bambini, ragazzi e famiglie con patologie gravi o croniche, e sensibilizzare il pubblico sul grave isolamento personale, sociale ed economico che queste famiglie affrontano ogni giorno.  

Milano si è rivelata piazza simbolo di partecipazione facendo registrare tra i numeri più alti di biscottiere distribuite, con oltre 600 solo a piazza Wagner. Francesco Cuccia, 44 anni, sostenitore Dynamo e referente per piazza Wagner, parla di “un risultato che deriva dalla passione e dall’impegno di oltre 25 volontari nel raccontare con entusiasmo quanto sia unico Dynamo Camp, dalla sensibilità dei cittadini di Milano e dal supporto di un grande comunità parrocchiale”. Anche il Centro Italia ha offerto testimonianze di grande calore: “Mi sono trovata molto bene, con volontari eccezionali, constatando una forte unione. Sono state presenti ad aiutare anche famiglie Dynamo, tutte portando amici; una ragazza Sibling ha portato le sue compagne di classe. Sono stati giorni di gioia”, testimonia Luna Troiani, 21 anni, volontaria Dynamo Camp in piazza a Perugia. 

Il trasporto dei volontari è arrivato anche dalle piazze dove Barilla è presente con i suoi stabilimenti produttivi. A Parma, sede principale dell’azienda, Isidoro Colluto, 51 anni, volontario e referente a ‘La Galleria’, ha ricordato con emozione la sua esperienza: “Partecipando con tutta la mia famiglia e i ragazzi, abbiamo vissuto momenti unici di gioia e altruismo. Vedere gli occhi lucidi e sentire il calore delle persone che si avvicinavano a sostenere questa iniziativa è stato davvero commovente. Le cose belle sono la cura dell’anima, per noi e per i ragazzi di Dynamo”. Anche negli stabilimenti del Sud, come Melfi, l’entusiasmo è stato contagioso. “E’ stato emozionante – sottolinea Cinzia Sini, volontaria Barilla – vedere come una piccola città come Melfi sia riuscita a muovere tanta solidarietà. Piccola piazza, grande cuore: questo è il segno che la generosità non conosce dimensioni”. La raccolta fondi prosegue in eventi del network Dynamo e online (Biscotti di felicità – regali solidali Dynamo Camp): grazie alle diverse attività organizzate da Dynamo Camp, si prevede che la distribuzione di 40mila biscottiere sia completata entro l’estate, portando un sostegno concreto alle famiglie e regalando sorrisi e momenti di gioia a bambini e ragazzi ospiti dei programmi Dynamo. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!