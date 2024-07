Bari, scomparso bimbo di 2 anni: in corso ricerche a Locorotondo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Da qualche ora sono in corso le ricerche di un bambino di 2 anni scomparso in contrada Serralta a Locorotondo, in provincia di Bari. I familiari hanno diffuso la foto del piccolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il bimbo, Domenico Gallo, indossa una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con para bianca.