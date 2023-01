Bari – Perugia, sfida con lo sguardo al mercato | Formazioni e dove vederla

Qui Bari

Il tecnico dei pugliesi, oltre allo squalificato Cheddira e all’infortunato Ceter, non potrà schierare Salcedo, con le valige in mano. Convocato il neo acquisto Edoardo Sarri.

Qui Perugia

L’unico infortunato tra i ragazzi di Castori è Struna, prossimo al recupero. Fuori, in attesa di una collocazione, Vulic. No ci sarà Melchiorri, passato ufficialmente all’Ancona.

Probabili formazioni

Bari: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Benedetti, Maiello, Maita, Botta, Folorunsho, Antenucci. All. Mignani.

Castori: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Kouan, Di Serio, Olivieri. All. Castori.

Dove vedere Bari – Perugia

La partita Bari – Perugia (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.