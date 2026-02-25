 Barella cade in area in Inter-Bodo, social scatenati: "È come Bastoni, hanno vizietto tuffo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Barella cade in area in Inter-Bodo, social scatenati: “È come Bastoni, hanno vizietto tuffo”

tecnical

Barella cade in area in Inter-Bodo, social scatenati: “È come Bastoni, hanno vizietto tuffo”

Mer, 25/02/2026 - 12:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Nicolò Barella come Alessandro Bastoni? Il giorno dopo Inter-Bodo/Glimt, partita in cui i norvegesi si sono imposti 2-1 a San Siro eliminando i nerazzurri, sui social sta spopolando un video del centrocampista nerazzurro, caduto in area piuttosto platealmente chiedendo un calcio di rigore nel corso del primo tempo. 

Succede tutto a pochi minuti dal termine della prima frazione. Barella si infila in area va a contrasto con un avversario, cadendo rovinosamente. Anche in questo caso però, come avvenuto in precedenza su un presunto tocco di mano di un norvegese, il direttore di gara spagnolo lascia proseguire facendo ampi cenni di rialzarsi. I replay mostrano effettivamente un contatto sospetto tra la gamba del centrocampista sardo e quella del giocatore del Bodo, entrato in scivolata, che poi si vede franare addosso Barella. 

Il centrocampista sardo però si lascia evidentemente cadere e in molti, sullo spietato mondo del web, gridano subito alla simulazione, facendo l’inevitabile paragone con quella di Bastoni che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juve. “Occhio al cecchino a San Siro”, scrive un utente allegando il video del ‘volo’ di Barella su X, seguito da un “anche in Champions rimane il vizietto del tuffo”. E ancora: “Gli colpisce il piede e crolla come se gli avessero sparato”, fino a un eloquente “no Italia, no party”. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!