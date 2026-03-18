Barcellona-Newcastle 7-2, i blaugrana dilagano e volano ai quarti di Champions - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il Barcellona travolge 7-2 il Newcastle in casa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, oggi mercoledì 18 marzo, e avanza ai quarti di finale. All’andata in Inghilterra le due squadre avevano pareggiato 1-1. Per i blaugrana doppiette di Raphinha al 6′ e al 72′ e Lewandowski al 56′ e al 61′ e gol di Bernal al 18′, Fermin al 51′ e Yamal su rigore nel recupero del primo tempo. Inutile la doppietta di Elanga per gli ospiti a segno al 15′ e al 28′.

Gattuso in ansia in vista del playoff mondiale per l’infortunio a Tonali, centrocampista dei ‘Magpies’ e della nazionale italiana, costretto a uscire al 55′ sorretto dai sanitari.