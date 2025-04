Barcellona-Inter 3-3, i capolavori di Dumfries e Thuram non bastano ai nerazzurri - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nell’andata della semifinale di Champions League. Nerazzurri in vantaggio dopo 40 secondi con il colpo di tacco di Thuram. Raddoppio al 21′ con la conclusione acrobatica di Dumfries sugli sviluppi di un corner. Il Barcellona accorcia le distanze al 24′ con una perla di Yamal, a segno con un delizioso sinistro a giro. I catalani pareggiano al 38′ con Ferran Torres, che insacca da distanza ravvicinata dopo la torre di Raphinha.

Nella ripresa, senza l’infortunato Lautaro, l’Inter torna avanti al 63′. Corner da destra, Dumfries sovrasta Araujo e trova il colpo di testa vincente: milanesi avanti 3-2. Il nuovo vantaggio dura solo un centinaio di secondi. Schema del Barcellona su corner, Raphinha viene liberato al tiro da 20 metri: sinistro potentissimo sulla traversa, la palla carambola sulla schiena di Sommer e finisce in rete per il 3-3 al 65′. L’ultima porzione di gara non modifica il risultato: l’Inter non sfrutta i varchi che il Barcellona continua a offrire, i catalani premono ma non bucano Sommer. Finisce 3-3, il ritorno si gioca martedì 6 maggio a Milano.