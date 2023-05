Barca si ribalta sul Lago Maggiore, quattro morti - Tuttoggi.info

VARESE (ITALPRESS) – E’ di 4 morti il bilancio dell’imbarcazione che si è ribaltata nello specchio d’acqua tra Arona e Angera. Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco di Arona, insieme ai colleghi intervenuti da altri comandi è intervenuta per un soccorso ad un’imbarcazione a noleggio con a bordo 25 persone. In quel momento imperversava un forte temporale che ha messo in difficoltà la barca. All’arrivo sul posto la barca era affondata, alcuni occupanti erano stati salvati da imbarcazioni di passaggio. E’ intervenuto anche un elicottero con un soccorritore acquatico, il quale ha individuato un corpo a galla. Nella notte e stamane all’alba sono stati recuperati dai sub tre corpi e successivamente anche la quarta persona che risultava dispersa.

– foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).