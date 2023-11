BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In Europa il concetto è partito da lontano: 1992 Carta europea dello Sport; in Italia invece abbiamo appena inserito lo sport nella Costituzione. È un percorso lungo, sul quale noi italiani ci stiamo dedicando con particolare attenzione”. Lo ha dichiarato il il sottosegretario del ministero dell’Ambiente e presidente dell’Asi Claudio Barbaro, in occasione del convegno a Bruxelles “Ex Aequo: Il diritto allo sport come fattore di crescita sociale”.

xf4/glb/gtr