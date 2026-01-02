Barbanera sull’anno che verrà: pronostico generale del 2026 - Tuttoggi.info

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Barbanera sull’anno che verrà: pronostico generale del 2026

Redazione

Barbanera sull’anno che verrà: pronostico generale del 2026

Ven, 02/01/2026 - 06:36

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Secondo l’interpretazione del leggendario Barbanera, il cielo del 2026 ruota attorno agli elementi di Aria e Fuoco, energie mobili e impetuose che spingono all’azione e al cambiamento. Ma tutte le nuove strade richiedono un dazio. Dobbiamo rischiare, talvolta combattere, e la battaglia è innanzitutto interiore. I nostri avversari sono le abitudini, i soliti modi di pensare, le comodità acquisite. Nei primi mesi dell’anno, Giove in Cancro porta un’energia di conservazione e mantenimento, mentre nella seconda metà dell’anno prevale la forza diretta e innovatrice di Saturno in Ariete, Urano in Gemelli, Giove in Leone e Plutone in Acquario. Barbanera consiglia di non restare inerti: “la rivoluzione comincia da noi”.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’anno parte in accelerata. Sentono il bisogno di cambiare città, abitudini e persino direzione di vita. Barbanera consiglia: andatura spedita e sterzate nette. Chi appartiene al segno del Toro viene chiamato a difendere il proprio territorio, ma anche a rimettere ordine nelle priorità. Conto in banca, agiatezza, stabilità: sono davvero questi i valori fondamentali? Ai Gemelli Urano è pronto a donare un’energia straripante, fatta di coraggio e determinazione. Sono qualità che spingono a cambiare il mondo, cominciando da sé stessi. Chi è del Cancro segue il cuore, il suo vero organo pensante. Ma è utile usare anche la mente per neutralizzare pensieri e persone moleste. Il Cancro è un segno guerriero. Il Leone, sostenuto da influssi di fuoco, ha l’occasione di scegliere dove indirizzare le fiamme per forgiare risultati ferrei e duraturi. Per la Vergine soffia un vento di rinnovamento sul mare della realizzazione e della carriera. Il momento è favorevole per spiegare le vele e navigare senza paura. La Bilancia ha in calendario una partita difficile. Eppure, contro ogni previsione, ha l’opportunità di ribaltare il risultato e uscirne vincente. Basta scendere in campo con la testa giusta. I nati sotto il segno dello Scorpione scoprono nuove sfumature dell’amore, da esplorare con pazienza, fiducia e tolleranza. C’è aria di ottimismo, e va respirata a pieni polmoni. Per il Sagittario l’anno mette in primo piano i rapporti con soci e persone vicine. Barbanera suggerisce di accettare un confronto acceso, ma finalmente libero dalle ambiguità. Il Capricorno fa bene a procedere con passo lento e costante, senza preoccuparsi del tempo necessario ad arrivare lontano. Quando il cammino è scosceso, ogni passo è un traguardo. Per l’Acquario un 2026 intenso, dedicato a tutto ciò che rende la vita luminosa: amore, passione, creatività. È un invito a tuffarsi senza riserve, come se non ci fosse un domani. Infine i Pesci, sostenuti da energie di coraggio e chiarezza, possono sciogliere vecchi nodi al pettine e liberarsi di ciò che non serve più. Anno nuovo, vita nuova.

Chi era davvero Barbanera? Con la lunga barba nera e lo sguardo curioso rivolto alla natura, Barbanera custodiva segreti e consigli che ancora oggi ci accompagnano. Si dice che osservasse il cielo nelle notti limpide, che conoscesse il linguaggio delle piante e che sapesse leggere il tempo nei segni della natura. Ogni inverno, immancabile, l’amico Silvano veniva a chiedergli lumi sull’anno a venire, e i loro dialoghi intrecciavano profezie, pronostici e spunti di saggezza che suonano incredibilmente attuali. Filosofo, astrologo, eremita e conoscitore di erbe, il leggendario Barbanera a Foligno, nel 1762, diede alle stampe il suo primo lunario. Da quel momento la sua fama non smise di crescere, fino a diventare l’icona degli almanacchi italiani. “Gli astri, il Sole ed ogni sfera or misura Barbanera, per poter altrui predire tutto quel che ha da venire”.

L’Almanacco e il calendario Barbanera sono disponibili in edicola singolarmente o insieme all’oroscopo 2026. In libreria e online, oltre all’Almanacco e al calendario da parete, è disponibile anche il calendario da scrivania.

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