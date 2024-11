Barbanera 2025, sabato 30 novembre presentazione a Perugia  - Tuttoggi.info

Barbanera 2025, sabato 30 novembre la presentazione a Perugia

Sabato 30 novembre alle 18,30 Sud Osteria in piazza Birago, a pochi passi dal centro storico di Perugia, ospita la presentazione dell’edizione 2025 del Barbanera, il celebre almanacco del buon vivere, riconosciuto “Memoria del mondo” dall’UNESCO, che si presenta ai lettori completamente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica: un formato ancora più maneggevole e piacevole da sfogliare, uno stile grafico ancora più fresco, il tema dell’anno e le nuove rubriche del fai-da-te e dell’interpretazione dei sogni.

Il direttore editoriale del Barbanera Luca Baldini e lo scrittore perugino Francesco Merlino accompagneranno i presenti in un viaggio tra le pagine della nuova edizione che, attraverso le nuove illustrazioni e una narrazione amichevole e garbata, ci suggerisce consigli sul benessere naturale, la cura della casa, le piante spontanee e le coltivazioni nell’orto, nel giardino e sul balcone. Una bella opportunità per scoprire e riscoprire idee e pratiche quotidiane sostenibili, in armonia tra sapere antico e sensibilità moderna.

Il filo conduttore del 2025 è “coltivato e coltivato“, per conoscere e imparare ad apprezzare, raccogliere e utilizzare, mese dopo mese, una pianta addomesticata e una spontanea. Naturalmente, intorno al tema dell’anno ruotano anche i superclassici dell’almanacco Barbanera: tra tutti, il calendario lunario, i santi, i proverbi e le ricette stagionali…