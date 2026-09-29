Barachini "Berlusconi ha rinnovato la comunicazione politica, ci manca tanto" - Tuttoggi.info

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Barachini “Berlusconi ha rinnovato la comunicazione politica, ci manca tanto”

ItalPress

Barachini “Berlusconi ha rinnovato la comunicazione politica, ci manca tanto”

Mar, 29/09/2026 - 20:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Presidente amava moltissimo Napoli, per cui è una bella cosa che venga festeggiato il suo novantesimo
compleanno qui, in quella che lui diceva essere la sua città natale, anche se poi era nato per sbaglio a Milano”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini a margine dell’iniziativa organizzata da Forza Italia a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, in occasione dei 90 anni di Silvio Berlusconi. “Io – ha proseguito – ho seguito il Presidente Berlusconi come consigliere per la comunicazione devo dire che i suoi insegnamenti sono ancora oggi più attuali, del resto è stato uno dei primi politici a utilizzare Tiktok. Anche quando me lo disse la prima volta, anche avendo un mio iniziale scetticismo. Ha rinnovato la comunicazione politica, è stato capace di ascolto, di entrare nella vita dei cittadini con sintesi, con slogan efficaci che ancora oggi circolano sui social, nei meme, è sempre più vivo che mai e ci manca tanto, ma cerchiamo di renderlo orgoglioso con la nostra attività politica”.(ITALPRESS)

xm9/trl/gsl

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