Baps, la Blue Economy vale il 6% del Pil siciliano - Tuttoggi.info

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Baps, la Blue Economy vale il 6% del Pil siciliano

ItalPress

Baps, la Blue Economy vale il 6% del Pil siciliano

Mar, 16/06/2026 - 18:03

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La Blue Economy siciliana vale oggi 17,4 miliardi di euro, pari al 6% del Prodotto Interno Lordo regionale. È quanto emerge dal report “La Blue Economy o Economia del Mare in Sicilia”, presentato presso la sede centrale di Banca Agricola Popolare di Sicilia a Ragusa. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi Economici della Fondazione BAPR, la Blue Economy siciliana conta oltre 29.500 imprese attive e garantisce occupazione a circa 102.000 lavoratori diretti. Sono stati presentati anche i risultati delle indagini scientifiche sul restauro dei tessuti della tomba dei Conti Naselli di Comiso. Il progetto di restauro e ricerca è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, le Università di Palermo e Lecce e Banca Agricola Popolare di Sicilia. Nel servizio interviste a Gioacchino Amato, presidente del Centro Studi Economici Fondazione BAPR, Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione BAPR, e Arturo Schininà, presidente di BAPS.

xa9/sat/azn

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