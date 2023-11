Bankitalia, Cinque "Anche nel Lazio si è ridotta crescita economica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2023 l’attività economica nel Lazio è cresciuta dell’1,2 per cento, in misura inferiore a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno e in linea con il dato nazionale. È quanto si legge nell’aggiornamento congiunturale del rapporto “L’economia del Lazio”, a cura della sede di Roma della Banca d’Italia. Quattro i capitoli del rapporto che fotografano la situazione economica del Lazio. Segnali positivi arrivano dal settore delle costruzioni, dal turismo da alcuni settori industriali. “Viviamo tempi difficili, complessi, la crescita economica mondiale ha dato segni di rallentamento e ci sono nubi all’orizzonte – ha detto Antonio Cinque, direttore della sede di Roma della Banca d’Italia -. Anche nella nostra regione il momento non è particolarmente favorevole. Dal rapporto emerge un momento di flessione del sistema economico regionale, si è ridotta la crescita interessante registrata negli anni precedenti, riduzione determinata principalmente da una debolezza della domanda interna, risultato del tasso di inflazione, da una flessione dell’export, collegata all’economia a livello globale, e da un momento riflessivo degli investimenti”. xc3/vbo/gtr