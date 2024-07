Banfi "Lavoriamo a un docufilm sulla mia vita" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “Questo progetto nasce perché il regista di documentari Franco Spagnoli venne a chiedermi se volessi farne uno sulla mia vita, sostenendo che comunque prima o poi qualcuno l’avrebbe fatto. La produzione si chiama Minerva ed è organizzata dal figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak (Gabriele Guidi), che conosco da quando era bambino. Non è laborioso farlo, perché è la mia vita e la racconto direttamente io, senza bisogno di altri attori. Scherzando io ho detto: ‘Sbrighiamoci, perché sono ai tempi supplementari, poi cominciano i rigori e non sappiamo dove va a finire’. Sarà una bella cosa, poi se andrà a Venezia o si fermerà a Mestre non ve lo so dire”. Lo ha detto Lino Banfi a Bari parlando di un docufilm sulla sua vita che sarà in parte registrato all’interno del teatro Petruzzelli.

