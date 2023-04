Bandecchi "Se non vado al ballottaggio sostengo la sinistra" | Bufera politica - Video - Tuttoggi.info

Bandecchi infiamma la campagna elettorale e 'sfida' la destra, De Sio "Vecchio travestito da nuovo". AP "Traditori"

In vista delle prossime elezioni amministrative, dopo la consegna delle liste, la campagna elettorale è finalmente entrata nel vivo. Come era facilmente prevedibile è stato il candidato di Alternativa Popolare e patron della Ternana, Stefano Bandecchi, a sganciare il primo siluro che ha spaccato il quadro politico locale: “Se non dovessi andare al ballottaggio sostengo uno dei candidati tra Pd e M5S”.

Bandecchi choc alla Cisl

Nella mattina di oggi, 19 aprile, Stefano Bandecchi ha incontrato i vertici della Cisl (nei prossimi giorni il sindacato incontrerà anche gli altri candidati a sindaco) e, nell’ambito del vertice, ha fatto sapere che, qualora non dovesse essere lui ad andare al ballottaggio con il candidato della coalizione del centrodestra, Orlando Masselli (dato per certo almeno al ballottaggio) sosterrebbe un altro candidato ‘avversario’. Bandecchi non ha specificato Kenny (Pd) o Fiorelli (M5S), ma è chiaro che i numeri danno come uniche alternative l’esponente dem e quello pentastellato. “Non si può appoggiare una coalizione di centrodestra con a guida un candidato sindaco parte della giunta guidata da Leonardo Latini frutto di una congiura fondata sul tradimento – ha poi precisato il coordinatore di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore – La lealtà è alla base dell’ispirazione di vita di Bandecchi”.