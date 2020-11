Banco BPM e comune Milano aderiscono a progetto “Panchine rosse” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata installata – a cura di Banco BPM – una panchina rossa simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne presso il parco di Bez, lo spazio di verde pubblico tra le vie Marostica, Fornari e Massaua adottato dalla Banca e adiacente ai propri uffici e al proprio nido aziendale, aperto e fruibile da tutti.

All’installazione è intervenuta Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano.

“Banco BPM ha deciso di aderire al progetto nazionale Panchine Rosse, promosso a Milano dalla Commissione comunale Pari Opportunità, come segno tangibile di vicinanza non solo al territorio in cui opera, ma soprattutto alle donne che vivono momenti di disagio e difficoltà afferma Salvatore Poloni, Condirettore Generale di Banco BPM – La Banca ha sviluppato e sta promuovendo diversi progetti di inclusione per valorizzare la parità di genere; con questo gesto simbolico vuole richiamare ancora una volta l’attenzione sul rispetto delle donne e delle pari opportunità nella convinzione che lasciare alle generazioni future una società più equa e inclusiva rappresenti un valore importante”.

“E’ importante – dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano Diana De Marchi – che realtà diverse si uniscano e collaborino nel contrasto alla violenza sulle donne anche con gesti simbolici che testimoniano un percorso articolato in diverse azioni per far vivere insieme pubblico e privato e moltiplicare gli sforzi per diffondere la logica delle pari opportunità nella nostra città”.

(ITALPRESS).