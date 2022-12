Banchero trascina Orlando, vincono Dallas e Lakers - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Banchero determinante nel successo a sorpresa di Orlando nella notte italiana della regular-season dell’Nba. L’ala grande nata a Seattle ma con cittadinanza italiana firma 20 punti nell’impresa dei Magic, che espugnano per 117-109 il parquet dei Boston Celtics. Tra i padroni di casa, 31 punti di Tatum e 26 di Brown; Banchero, 20 anni, impiegato per complessivi 37 minuti, finisce a referto anche con 5 rimbalzi e 5 assist. Vittorie casalinghe per Dallas e Los Angeles Lakers: i Mavericks si impongono per 130-110 sui Portland Trail Blazers con 33 punti di Doncic e 32 di Wood, i californiani mettono al tappeto i Denver Nuggets per 126-108 con 30 punti di James, il più prolifico della serata. Altri risultati: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 106-129; Detroit Pistons-Sacramento Kings 113-122; Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 118-112; Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 118-106; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 116-119; Chicago Bulls-New York Knicks 91-114; Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 110-112.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

