Banche, richieste al fondo di garanzia PMI per 69 MLD - Tuttoggi

Hanno raggiunto quota 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie su prestiti, per un valore di circa 299 miliardi, e superano quota 69 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.

esn/pro/red