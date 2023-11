Banche, Patuelli "Quadro globale estremamente competitivo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le banche si muovono in un quadro estremamentecompetitivo, anche internazionale, quindi è importante un premio che evidenzia l’importanza della qualità italiana in un mercato globale sempre più competitivo con delle gravissime crisi in atto”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, a margine della cerimonia del premio “Italia Informa” 2023.

xc3/sat/red