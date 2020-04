Banche, infrastruttura Sia per gestione rendicontazione conti reciproci - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – SIA ha avviato l’infrastruttura blockchain per abilitare l’applicazione “Spunta Banca DLT”, l’iniziativa promossa dall’ABI e coordinato da ABI Lab, che permette la gestione della rendicontazione dei conti reciproci tra le banche italiane tramite l’utilizzo della tecnologia dei registri distribuiti (Distributed Ledger Technology). Il progetto ha infatti completato con successo i test tecnici (oltre 7 milioni di movimenti su dati reali) ed e’ in produzione: a oggi, un primo gruppo di 32 banche hanno gia’ digitalizzato l’intero processo di riconciliazione dei flussi delle operazioni che generano scritture contabili sui conti reciproci in Italia e di gestione dei sospesi. Altre 23 banche cominceranno ad operare il mese prossimo, una terza migrazione prevista ad ottobre 2020.

“Spunta Banca DLT” si basa sulla SIAchain, l’infrastruttura tecnologica privata creata da SIA che permette a istituzioni finanziarie, corporate e Pubbliche Amministrazioni di sviluppare e implementare, in modalita’ sicura e protetta, applicazioni innovative basate sulla blockchain. Il progetto dell’ABI e di ABI Lab e’ stato reso possibile, oltre a SIA, anche grazie ai partner tecnici NTT DATA ed R3 con la piattaforma Corda Enterprise. “Con l’avvio in produzione del progetto ABI in ambito blockchain, SIA conferma il suo ruolo di partner tecnologico di riferimento per sviluppare e supportare iniziative innovative, particolarmente complesse e con elevate caratteristiche di performance e sicurezza. Abbiamo creato l’infrastruttura blockchain per l’intero settore bancario italiano e cio’ consentira’ di abilitare piu’ facilmente e velocemente altri use case. Spunta Banca DLT potrebbe, quindi, fare da apripista ad una serie di ulteriori progetti sistemici del settore bancario e finanziario in Italia e in Europa”, ha commentato Daniele Savare’, direttore Innovation & Business Solutions di SIA.

