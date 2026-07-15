Banche, Giorgetti “Esaurito il ruolo del Governo azionista” - Tuttoggi.info

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Banche, Giorgetti “Esaurito il ruolo del Governo azionista”

ItalPress

Banche, Giorgetti “Esaurito il ruolo del Governo azionista”

Mer, 15/07/2026 - 12:47

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ROMA (ITALPRESS) – “Spero che questa sia l’ultima assemblea dell’Abi in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, credo che il ruolo che l’azionista pubblico ha svolto si sia esaurito, non si esaurisce però l’attenzione e il rigore con cui continueremo a monitorare”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’Assemblea Abi 2026.

“Sarebbe limitativo compiacersi dei dati, forti della loro rinnovata solidità le banche possono e devono contribuire a portare l’economia italiana su un livello più sostenuto di crescita”, sottolinea Giorgetti.

“Continueremo a confrontarci anche con posizioni diverse, ma sempre con la consapevolezza del ruolo strategico e costituzionale delle banche per il benessere, lo sviluppo della società e la sicurezza nazionale”, spiega il ministro, ricordando che “le banche italiane sono tra le più solide e redditizie d’Europa anche perchè il loro Paese sta rimettendo i conti in ordine”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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