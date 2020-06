Banche e Trasimeno, numeri e strategie a confronto

Banche e Trasimeno, numeri a confronto. E’ il tema dell’iniziativa che si terrà lunedì 22 giugno (ore 10) nella Sala consigliare di Passignano sul Trasimeno, organizzata dalla Uilca, in collaborazione con la Uil del Trasimeno ed il Comune di Passignano.

Marini: analizzeremo il rapporto tra banche e comprensorio del Trasimeno

Spiega il segretario regionale della Uilca, Luciano Marini: “Analizzeremo il rapporto tra il sistema creditizio e il territorio, per comprendere cosa si sta facendo e cosa si potrebbe migliorare per il rilancio dell’area del lago Trasimeno. Un distretto – ricorda Marini – a vocazione prevalentemente turista, ma che oggi è chiamato a farei conti con le conseguenze della pandemia Coronavirus”.

In questo quadro difficile, dove in difficoltà sono soprattutto le famiglie e le piccole imprese, diventa ancor più importante il supporto del sistema creditizio e dell’operatore di banca per mettere in campo iniziative di reale sostegno all’economia.

La fotografia delle banche al Trasimeno

Lunedì, nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Uilca, si partirà dalla fotografia della presenza delle banche nei 9 comuni del comprensorio del Trasimeno, per capire come l’opinione pubblica, le imprese e la politica immaginano il nuovo rapporto con le banche dopo la fine del lockdown.