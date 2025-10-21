 Banche, crescono i prestiti alle imprese - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Banche, crescono i prestiti alle imprese

ItalPress

Banche, crescono i prestiti alle imprese

Mar, 21/10/2025 - 21:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Dopo 28 mesi consecutivi di calo, i prestiti bancari alle imprese tornano a crescere. Da giugno a settembre lo stock complessivo dei finanziamenti è salito di 5,5 miliardi, raggiungendo quota 647 miliardi. È quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Tuttavia, non tutte le imprese hanno beneficiato di questa ritrovata disponibilita’ delle banche a prestare liquidita’ al sistema economico. Nei primi sette mesi del 2025, per le attività con più di 20 addetti la variazione e’ stata positiva e pari all’1,5%, mentre quelle sotto i 20 addetti registrano -2,8%. Quasi la metà delle province italiane non ha ancora visto aumentare i prestiti bancari alle imprese. Le situazioni più difficili permangono a Imperia e Prato, mentre tra le realtà più virtuose c’è Aosta con un aumento del 18%.
gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!