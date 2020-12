Al termine di un anno particolarmente difficile che ha trasformato la nostra normalità, Banca Reale promuove, in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte, l’iniziativa 164 Sorrisi da Banca Reale. Il progetto è nato dal desiderio di dedicare, in occasione delle festività natalizie, un pensiero speciale alle persone che vivono situazioni di disagio e in particolare agli anziani soli.

abr/mrv/red