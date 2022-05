Ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia ‘Banca Generali – Un campione per amico”, iniziativa dedicata ai ragazzi delle scuole primarie. Il tour prenderà il via da Teramo toccando anche le piazze di Empoli e Sanremo per poi riprendere dopo la pausa estiva lungo tutta la penisola.

