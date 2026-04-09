Banca Generali al fianco della Milano Art Week, due nuove opere per BG ArTalent - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali ha confermato per l’ottavo anno il sostegno alla Milano Art Week in qualità di main sponsor. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano, in programma dal 13 al 19 aprile, prevede una serie di eventi in tutta la città con un palinsesto di mostre, visite e incontri. La collezione della BG ART Gallery, lo spazio di Banca Generali nella sede di Piazza Sant’Alessandro 4, a Milano, si è arricchito di altre due opere: i lavori selezionati nell’ambito del progetto BG ArTalent, teso a valorizzare e sostenere le proposte più innovative degli artisti italiani già riconosciuti a livello internazionale sono What For? (Zagreo) di Jem Perucchini e Cotone reverso di Valerio Nicolai.

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