Bambini diventano "Green influencer", via al progetto didattico TSA

Il progetto “Green Influencer” darà ai ragazzi la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la realizzazione di video, slogan, cartelloni, foto divertenti o elaborati di riciclo creativo

«Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza!». Con queste parole la Green Influencer e attivista Greta Thumberg ha ispirato e dato voce ad un’intera generazione, motivando i ragazzi ad attivarsi in prima linea in difesa dell’ambiente. Un’ispirazione che ha guidato anche i Comuni di Castiglione del Lago, Città della pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e TSA nella ideazione del progetto di educazione ambientale per l’anno 2022/2023.

Il progetto didattico “Green influencer” presentato nel corso di una conferenza online, alla presenza di Antonello Malucelli Direttore Generale TSA, Federico Brillo Consigliere TSA, Massimo Alunni Consigliere TSA, e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio, è stato pensato come un vero e proprio invito rivolto ai più giovani di far sentire la propria voce, diventando dei portavoce di messaggi positivi per l’ambiente, per dare il buon esempio ed “influenzare” la comunità che li circonda.