Bambini del nido usciti da soli in strada. Cecconi (FdI): "Avviare un'indagine. Fatto grave" - Tuttoggi.info

Durante il Consiglio comunale di Terni del 27 ottobre il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi, ha presentato un’interrogazione urgente che riguarda un episodio di negligenza del sistema educativo della città. Quattro bambini dell’asilo nido comunale “Arcobaleno” di Terni, tra uno e tre anni sono usciti senza vigilanza.

Bambini usciti dall’asilo

Il grave episodio risale a ottobre e riguarda l’uscita in orario scolastico senza vigilanza di minori dall’asilo nido comunale “Arcobaleno”. Un’uscita autonoma e senza vigilanza dei bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, dal cancello dell’asilo. Un bambino è stato individuato e trattenuto da una passante sulla strada. L’edificio scolastico è in prossimità di una delle vie più trafficate di Terni: via Di Vittorio. “Chiediamo di sapere quali misure concrete sono state adottate dall’amministrazione e dall’assessore di riferimento a fronte di questo evento. E’ stata avviata un’indagine per verificare la presenza numerica del personale educativo ausiliario?” chiede Marco Celestino Cecconi, consigliere di FdI.

Le famiglie sono state coinvolte?

“Chiediamo anche se le famiglie interessate siano state coinvolte al fine di comunicare l’accaduto e ristabilire un patto di lealtà fondamentale in questa tipologia di servizi” ha continuato Cecconi. “La domanda delle domande è quale controllo possa essere esercitato da un assessore comunale, che anziché occuparsi di Terni ed onorare l’incarico che qui è chiamato a svolgere, è impegnato nientemeno che nella campagna elettorale in Campania, in lizza per un posto di consigliere regionale nella lista-Bandecchihiesto “. Il fatto è “da far accapponare la pelle” come ha aggiunto il consigliere che ha chiesto che si faccia “piena luce” con le autorità competenti.