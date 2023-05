Ballottaggio Umbertide, Carizia e Anniboletti pronti al duello | I nomi dei possibili consiglieri - Tuttoggi.info

La situazione a poche ore dal silenzio elettorale e dal voto, gli obiettivi dei due candidati e i consiglieri "virtuali" | Orazi si sbilancia verso Carizia, Patto23 si dissocia

Manca ormai pochissimo al ritorno alle urne per il ballottaggio di Umbertide, che si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio. In questi giorni il duello tra centrodestra – guidato da Luca Carizia – e centrosinistra – rappresentato da Sauro Anniboletti – ha visto entrambi i fronti compattarsi per andare alla ricerca dell’ultimo voto utile a prendersi il governo della città fino al 2028. Stasera a mezzanotte scatterà il silenzio elettorale.

Qui Carizia

Il sindaco uscente, forte del 43,82% ottenuto al primo turno, ha sempre parlato di continuità (coniando pure l’hashtag #continuiamoinsieme) rispetto quanto fatto “in questi 5 difficili anni, durante i quali nonostante una pandemia, una guerra e il terremoto, abbiamo sempre lavorato seriamente. Non a caso il consenso degli umbertidesi è arrivato proprio dalle urne alla prima tornata elettorale”, testimoniato di fatto anche dal successo della lista ‘Umbertide per Carizia sindaco’ – che da sola ha conquistato quasi 1100 voti (13,02%) – e dalle preferenze raccolte dai tre assessori uscenti, Villarini, Cenciarini e Mierla (quest’ultima da record con 632 voti).

Per Carizia “un altro valore che ha inciso positivamente è stata l’unità della coalizione, perché abbiamo sempre ritenuto la compattezza del centrodestra un valore da perseguire al di là di ogni personalismo”.

Il primo cittadino uscente, “fiero degli obiettivi raggiunti nella ormai passata legislatura” – per citarne un paio la riqualificazione della Pineta Ranieri e del bosco del Macchione e l’installazione di 45 telecamere di videosorveglianza – parlando di futuro vuole “portare a termine i progetti già completamente finanziati con i fondi del PNRR“, dal rifacimento di Piazza Mazzini alla realizzazione della passarella ciclopedonale sul Tevere fino all’Abbazia di Montecorona, fino alle ristrutturazioni di Centro San Francesco e Museo Santa Croce. Uno degli obiettivi primari, già annunciato ad aprile dalla vicesindaca Mierla, sarà invece quello di istituire un assessorato con delega al Terremoto “che possa portare il prima possibile alla ricostruzione e al rilancio delle zone colpite dal sisma”.

Qui Anniboletti

Chi invece parla di “discontinuità col passato” è ovviamente Sauro Anniboletti l’ex dottore scelto dal centrosinistra a trazione Pd (il partito più votato del primo turno con oltre il 23%) che al primo turno ha conquistato il 30,71% ma che, in realtà, ha sempre analizzato un’altra percentuale, “il 57% di cittadini che non hanno votato Carizia, i quali evidentemente chiedono – dice – un cambiamento rispetto all’attuale amministrazione di destra”.

Dopo l’apparentamento con il Movimento 5 Stelle, il candidato della coalizione di centrosinistra ha sempre ribadito di “voler riunire tutte le forze di sinistra“, che al primo turno – dove ci sono stati ben 6 candidati – ha corso più che frazionata. “Solo insieme possiamo invertire la rotta e concentrare le nostre forze per essere al servizio della comunità“. Resta da vedere cosa farà Corrente – che due settimane fa ha conquistato il 13% – e che ha detto “nì” all’apparentamento, rifiutandolo, pur dichiarando apertamente di “schierarsi a sinistra”.

Autodefinitosi “candidato super partes“ – non è mai stato iscritto ad un partito in vita sua – Anniboletti ha detto di essere “sceso in campo per senso di appartenenza e responsabilità verso Umbertide”, anch’esso delineando i suoi obiettivi per il futuro della città: in primis “lavorare un piano straordinario di consolidamento e ricostruzione nelle zone colpite dal sisma. Oltre ai contributi per l’autonoma sistemazione servono infatti finanziamenti in tempi rapidi e snellimento delle pratiche burocratiche, al fine di avviare subito la messa in sicurezza di edifici non agibili e quindi la ricostruzione. L’ex dottore ha poi dichiarato di voler seriamente lavorare su sanità e ospedale – “l’amministrazione locale non può accettare supinamente ogni decisione proveniente dalla Regione!” – e sul rilancio lavorativo e sociale: “Il mio obiettivo sarà quello di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso la costruzione di un esecutivo forte, basato sui criteri di competenza, innovazione e rappresentatività“.

Orazi si sbilancia, Patto23 si dissocia

Polemica dell’ultima ora quella tra Luigino Orazi – candidato con Patto23 a queste elezioni – , che ieri (25 maggio) ha dichiarato apertamente la sua intenzione di voto per Luca Carizia, scatenando l’ira della lista della candidata sindaco Roberta Monni: “Patto23 si dissocia totalmente dalla presa di posizione autonoma di Luigino Orazi, fatta a titolo personale e non in linea con quanto deciso democraticamente da un gruppo di donne e uomini liberi che, come più volte sottolineato, è e sarà sempre contro i personalismi derivati da ambizioni che passano sopra i princìpi e il rispetto di ogni persona. Luigino Orazi, oltre a non aver rispettato la posizione di neutralità espressa dal gruppo in vista del ballottaggio, si erge a protagonista di un comportamento ridicolo, grottesco e offensivo nei confronti di tutta Patto23. A questo punto, sorge spontanea la domanda se il soggetto in questione si sia già assicurato qualche poltrona su cui accomodarsi.

Chi siederà in Consiglio, ipotesi e nomi

Sul fronte Consiglio comunale questi potrebbero essere i nomi degli eletti (i più votati al primo turno) che andranno ad occupare gli scranni in caso di vittoria dell’uno o dell’altro candidato. Va tenuto conto, in entrambe le ipotesi, ci saranno sicuramente consiglieri che andranno in giunta, con i più votati dei non eletti che potrebbero andar a ricoprire il seggio vacante lasciato dal futuro assessore.

In caso di vittoria Carizia

Maggioranza (10 scranni+sindaco Carizia)

4 consiglieri di Fratelli d’Italia: Annalisa Mierla, Lorenzo Cavedon,Giovanna Monni, Marco Floridi

3 di ‘Umbertide per Carizia’: Alessandro Villarini, Giulia Medici, Silvia Cecchetti

3 della Lega: Francesco Cenciarini Alessio Ferranti, Alessio Silvestrelli

Minoranza (5 scranni+Anniboletti)

3 consiglieri Partito Democratico: Filippo Corbucci, Tiziano Riberti, Tommaso Fiorucci

2 di Corrente: Federico Rondoni, Enrica Berta

In caso di vittoria Anniboletti

Maggioranza (10 scranni+sindaco Anniboletti)

8 consiglieri Pd: Filippo Corbucci, Tiziano Riberti, Tommaso Fiorucci, Spartaco Montanucci, Elisa Mariotti, Ilenia Bartocci o Guardabassi, Elisa Romani, Martina Alunni

1 di ‘Umbertide Partecipa’: Marco Locchi

1 di ‘Umbertide Cambia’.

Minoranza (5 scranni+Carizia)

2 consiglieri di Fd’I: Annalisa Mierla, Lorenzo Cavedon

1 di ‘Umbertide per Carizia’: Alessandro Villarini

1 della Lega: Francesco Cenciarini

1 di Corrente: Federico Rondoni