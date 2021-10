“Invito me stesso e tutti gli esponenti di centrosinistra a considerare questo un grande successo ma anche immaginare che non è che quindi c’è una strada tracciata e per il 2023, siamo a cavallo. C’è da essere felici e al contempo molto cauti”. Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento ‘Women’s Forum G20 Italy: Humanising the cities of the future’.

