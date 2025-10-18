 Ballando, Simone Di Pasquale: "Oggi ho salutato mamma per l'ultima volta" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta”

tecnical

Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta”

Dom, 19/10/2025 - 00:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Mi ha passato lei la passione per la danza”, così Simone Di Pasquale ha annunciato a Ballando con le stelle la morte della sua mamma. Il ballerino, partner di ballo de La Signora Coriandoli, dopo la performance di questa sera, sabato 18 ottobre, ha ricordato la madre.  

Dopo i voti della giuria, Milly Carlucci ha fermato il maestro di danza prima di congedarlo: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”, ha detto la conduttrice televisiva.  

“Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere – ha replicato commosso Di Pasquale – anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l’amore per il ballo e quindi non potevo mancare”, queste le parole del ballerino.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!