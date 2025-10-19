 Ballando, Nancy Brilli contro "i bulli" in giuria: "Rovinano la festa" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria: “Rovinano la festa”

tecnical

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria: “Rovinano la festa”

Dom, 19/10/2025 - 19:02

Condividi su:

(Adnkronos) – “Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli?”. Nancy Brilli si sta godendo l’avventura a Ballando con le stelle. L’attrice fa coppia con il maestro Carlo Aloia. Nelle prime 3 puntate, tante soddisfazioni e qualche mal di pancia legato in particolare ad una parte della giuria. Nel mirino, senza troppi misteri, ci sono Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.  

“Io non mi voglio innervosire, mi voglio divertire e voglio godermi questo gioco bellissimo. Ma quando ricapita di imparare a ballare con campioni veri e propri? C’è un campione che per tutta la settimana cuce una coreografia su misura. Io sono contentissima, è lo show del sabato sera di Raiuno. Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Non con tutti, poi…”, dice l’attrice a Da noi a ruota libera. 

“Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma non possono parlare dell’interpretazione. Su quello, no. Milly Carlucci mi ha proposto tutti i 20 anni la partecipazione a Ballando. Uno dei motivi per cui non ho accettato era il dover mettere la mia professionalità in mano a giurati non particolarmente competenti. Se parla Carolyn Smith, lo accetto. Ma perché devo accettare il giudizio quando diventa personale?”, aggiunge. Perché, alla fine, ha accettato di partecipare? “Quest’anno Milly mi ha corteggiato in maniera particolare e alla fine ho accettato”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!