Ballando con le stelle, Matano: "Io al posto di Mariotto? Ma siamo seri" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Alberto Matano al posto di Guillermo Mariotto nelle ultime due puntate di 'Ballando Con Le Stelle?'. "Ma siamo seri!". E' la secca ed eloquente risposta all'Adnkronos del giornalista e conduttore de 'La vita in diretta', interpellato sui rumors sempre più insistenti che nelle ultime ore lo accreditano come il possibile sostituto dello stilista nella giuria dello show di Rai1 dopo l'abbandono dello show da parte di Mariotto.

Matano, che a 'Ballando' ha il ruolo di 'commentatore a bordo campo', esclude quindi di entrare in gioco come giurato nelle ultime due puntate, qualora Mariotto non dovesse rientrare.

Resta dunque per ora senza risposta la domanda su cosa succederà sabato, quando le coppie rimaste si scontreranno in uno dei momenti più importanti del programma, ovvero la semifinale. La figura di Mariotto continua ad essere al centro di accese discussioni sui social: dagli exploit dello stilista della Maison Gattinoni all'abbandono dello show, ai rumors sul suo ritorno.

Stamattina Milly Carlucci, al Corriere della Sera, ha difeso Mariotto bollando come 'ridicole' le accuse di molestie ad un ballerino circolate nelle ultime ore ma non ha mancato di rilevare che invece l'abbandono della diretta senza preavviso da parte di Mariotto sia stato un gesto "molto grave" che la conduttrice dovrà valutare con la Rai. Ma in attesa di sapere come andrà a finire, una cosa appare certa: non sarà Matano a mettere una toppa all'eventuale buco in giuria lasciato da Mariotto.