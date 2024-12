Ballando con le stelle, Mariotto salta la finale? Nuovo giallo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Guillermo Mariotto potrebbe saltare, stasera, la finale di 'Ballando con le stelle'. A Riad, dove era andato per motivi di lavoro, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato e la caduta gli ha provocato un trauma al ginocchio. Stamattina a Fiumicino è stato visto accompagnato dal personale dell'aeroporto su una sedia a rotelle.

Si potrebbe chiudere così per questo anno l'avventura su Rai 1 che lo aveva visto protagonista, nelle ultime settimane, soprattutto sui social per alcune sue intemperanze e prese di posizione cominciate il 30 novembre scorso. Il 'caso' è iniziato con la decisione, all'improvviso, di lasciare il programma motivata da problemi legati ad una importante 'commessa' di abiti, creati per alcune principesse arabe, in partenza il giorno dopo per Riad.

C'è stata poi la vicenda legata ad un gesto fortuito nei confronti di un ballerino. Inavvertitamente Mariotto si sarebbe appoggiato sulle parte intime del ballerino 'dopo essere scivolato e tentando di rialzarsi', secondo quanto riferito dallo stesso stilista. La scorsa settimana, il membro della guiria è stato protagonista di un fuori onda, 'che figlia di...'. Al momento non si sa chi sia la destinataria dell'epiteto. Di sicuro da tempo Guillermo Mariotto soffre di una tachicardia gastrica che provoca malessere, mal di testa e forte ansia.