Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sonia Bruganelli e I Cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. I Cugini di campagna, con la 'maestra' Rebecca Gabrielli, si fermano al 43%. Bruganelli chiude la puntata con il secondo spareggio della sua serata. Sconfitta da Alan Friedman, rimane in gara grazie alla 'wild card' che viene utilizzata in suo favore da Saira Di Vaira, che insieme a Simone Di Pasquale e Rossella Erra rappresenta i tribuni del popolo.

Nina Zilli 68 punti (43 + 25 di tesoretto)

Anna Lou Castoldi 48 punti

Bianca Guaccero e Federica Nargi 47 punti

Alan Friedman 44 punti (19 + 25 di tesoretto)

Luca Barbareschi 40 punti

Federica Pellegrini e Massimiliano Ossini 39 punti

Tommaso Marini 32 punti

Furkan Palali 30 punti

Cugini di Campagna 20 punti

Francesco Paolantini 19 punti

Sonia Bruganelli 11 punti.

Con la chiusura del televoto, Milly Carlucci annuncia i concorrenti promossi alla quinta puntata: 'salvi' Bianca Guaccero, Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Anna Lou, Luca Barbareschi, Tommaso Marini, Fourkan Palali, Francesco Paolantoni. Allo spareggio, vanno Sonia Bruganelli e I cugini di campagna, che vengono eliminati.