Ballando con le stelle, Federica Pellegrini: "Secondo posto ingiusto? Decide pubblico" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Federica Pellegrini, in coppia con Pasquale La Rocca, ha chiuso al secondo posto nell'edizione 2024 di Ballando con le stelle. La leggende del nuoto azzurro ha ottenuto un risultato eccellente. Nel day after, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, non nasconde un pizzico di amarezza. Non per la classifica, ma per qualche commento da parte della giuria, che ha evidenziato in un paio di occasioni come il secondo posto 'reale' appartenesse in realtà a Federica Nargi.

"Ognuno fa il proprio mestiere. Il fatto di ribadirlo una seconda volta mi ha fatto rimanere un po' male. A Ballando c'è il televoto, il pubblico è il giudice supremo. Riconosco che Federica Nargi poteva essere tecnicamente più forte di me. In questo percorso però ho visto tante" situazioni "in cui ci si è salvati per il televoto. Non mi sento di colpevolizzarmi per questa cosa, ha sempre funzionato così. Mi ha sorpreso, più che altro, che sia stato ribadito una seconda volta", dice Pellegrini senza citare espressamente nessun membro della giuria. "L'ho trovato forse poco carino nei miei confronti", aggiunge.

La concorrente è stata protagonista di un exploit nelle ultime puntate, quando Pasquale La Rocca ("un grandissimo professionista") è diventato il suo partner prendendo il posto di Angelo Madonia, il maestro allontanato dal programma dopo uno scontro verbale con Selvaggia Lucarelli, membro della giuria. "Dovevo chiedere prima di cambiare maestro? Non capisco perché avrei dovuto. Non c'era motivo. Le cose stavano andando sempre meglio, prima di quel fatidico sabato non c'era motivo", spiega Pellegrini.