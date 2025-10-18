 Ballando con le stelle, Carlucci: "Un grandissimo abbraccio a Ranucci" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”

tecnical

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”

Dom, 19/10/2025 - 00:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci”, così Milly Carlucci ha espresso la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report in seguito all’attentato di giovedì sera, 16 ottobre, quando l’esplosione di una bomba ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove Ranucci abita con la famiglia. 

“A nome di tutto il gruppo di Ballando con le stelle, vogliamo dedicare un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e anche alla famiglia di Report”, ha detto Milly Carlucci, tra gli applausi del pubblico in studio.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!