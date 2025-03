Baldassarre "Festival Musica Sacra esalta patrimonio culturale Lazio" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Un’occasione splendida di cui sono molto orgogliosa perché è un Festival di musica sacra dove intendiamo la musica liturgica ma non solo, anche musica di ispirazione spirituale. Il Festival vedrà 150 concerti con tantissimi giovani under 35, ci sarà anche un premio finale alla composizione. È la prima volta che accade. Tutto il Lazio sarà costellato di stelle concertistiche, dal viterbese al cassinate, dai Castelli Romani al litorale, la Sabina, fino ad arrivare a Roma, Ponza e Ventotene. Un’occasione bellissima nell’anno giubilare per portare tutti i pellegrini, ma anche i nostri cittadini e i nostri giovani a vivere un’esperienza bellissime anche in tante nostre chiese. Un modo anche per rivitalizzare il nostro patrimonio culturale e far vivere tutto il nostro territorio”. A dirlo Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio, partecipando all’inaugurazione a Roma del “Lazio Musica Sacra Festival 2025”.

xb1/fsc/gtr