Bagnaia trionfa al Gp di Spagna, Binder e Miller sul podio - Tuttoggi.info

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di Spagna, classe MotoGP. Sul circuito di Jerez, il pilota piemontese ha superato in volata il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo a 221 millesimi, con cui ha duellato sino alla fine. Terzo l’altro centauro della Ktm, l’australiano Jack Miller (+1″119), quarto lo spagnolo Jorge Martin sulla Ducati targata Pramac (+1″942), più distante Aleix Espargarò (+4″760), quinto con l’Aprilia. Alle sue spalle centra la sesta piazza Luca Marini con la Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team, settimo Dani Pedrosa (Ktm), quindi Alex Marquez (Ducati Gresini) e Takaaki Nagakami (Honda), chiude la Top Ten Fabio Quartararo con la sua Yamaha. Incidente alla partenza per Miguel Oliveira, in sella all’Aprilia del team CryptoDATA RNF, costretto al ritiro; scivolata nel finale per Marco Bezzecchi con l’altra Ducati del Mooney VR46 Racing Team.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).