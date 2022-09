Bagnaia trionfa a Misano davanti a Bastianini - Tuttoggi

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP. Sul tracciato di Misano Adriatico, ‘Peccò raccoglie la quarta vittoria consecutiva nel Mondiale (la sesta stagionale) e precede il futuro compagno di squadra Enea Bastianini. Terzo posto per l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales, alle sue spalle un ottimo Luca Marini (Ducati) davanti alla Yamaha del campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo. Sesta posizioni per l’altra Aprilia di Aleix Espargaro, seguono Rins (Suzuki), Binder (Ktm), Martin (Ducati) e Alex Marquez (Honda). Nell’ultima gara della carriera, Andrea Dovizioso chiude al 12° posto.

