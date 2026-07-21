Baglioni annuncia il ritorno dal vivo dopo i problemi di salute - Tuttoggi.info

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Baglioni annuncia il ritorno dal vivo dopo i problemi di salute

ItalPress

Baglioni annuncia il ritorno dal vivo dopo i problemi di salute

Mar, 21/07/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Il primo concerto sarà una partenza di nuovo da Piazza di Siena a Villa Borghese e il concerto invece che terminerà tutto sarà a Fori Imperiali”. Lo dice, in un video postato su instagram, Claudio Baglioni annunciando il ritorno sulle scene dopo lo stop nelle settimane scorse per problemi di salute. La prima data sarà il 24 ottobre a piazza di Siena a Villa Borghese.
“Avranno chiaramente delle caratteristiche diverse perché in mezzo ci saranno altri 50 appuntamenti che toccheranno un po’ tutta l’Italia”, aggiunge.
mgg/gtr
(Fonte video: profilo Instagram di Claudio Baglioni)

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