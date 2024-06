Baggio rapinato, domani i Ris di Parma nella villa vicentina del campione - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Domani mattina arrivano anche gli uomini del Ris di Parma nella villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina (Vicenza) per contribuire alle indagini di carabinieri e Ros per risalire alla banda dei sei rapinatori, uno era fuori a fare il palo, che giovedì scorso hanno assaltato la casa del campione mentre guardava la partita della nazionale con la sua famiglia. Le indagini si stanno concentrando su una banda dell’est Europa specializzata in questo genere di colpi. Rubati denaro, gioielli e un paio di orologi. La Procura ha aperto un fascicolo per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. Baggio è stato ferito leggermente in fronte col calcio di una pistola per aver provato a reagire.