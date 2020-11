Badiola, iniziati lavori per chiudere fogna a cielo aperto - Tuttoggi

Sono iniziati nella frazione di Badiola (Marsciano) i lavori per risolvere un vecchio problema legato alla presenza di una fogna a cielo aperto mista, acque nere e bianche, proprio all’interno dell’abitato, a ridosso di una nuova lottizzazione.

“Finalmente – commenta l’assessore Francesca Borzacchiello – dopo tanti anni senza intervenire, anche a causa di lungaggini per individuare il soggetto competente a fare i lavori, oggi Umbra Acque sta provvedendo a intubare la fogna e garantire interventi necessari a risolvere in via definitiva questa indecenza. L’intervento del gestore della rete idrica e fognaria è stato preceduto nei giorni scorsi da una necessaria azione di ripulitura del fosso, per la quale si sono attivati proprietari e tecnici della lottizzazione adiacente, che ringrazio per la disponibilità data”.

Il Comune, oltre al lavoro di coordinamento e di costante interlocuzione portata avanti con Umbra Acque, si farà ora carico di sostituire gli attuali chiusini, presenti nella linea delle fognature della vicina via pubblica, con nuovi chiusini sifonati che evitino la fuoriuscita di cattivi odori e, allo stesso tempo, migliorino il drenaggio delle acque che entrano dall’esterno.