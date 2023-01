Baby squillo tra Spoleto e Terni, 60enne spoletino condannato a 6 anni e mezzo: in carcere - Tuttoggi

L'inchiesta sulle baby squillo destò un grande clamore nel 2014, ora un 60enne di Spoleto è stato portato in carcere

Condannato a 6 anni e mezzo in via definitiva e portato in carcere uno spoletino di 60 anni che nel 2014 fu arrestato per violenza sessuale ed induzione alla prostituzione minorile. L’inchiesta, che provocò grande clamore all’epoca, era relativa ad un giro di baby squillo tra Spoleto e Terni.

Tra gli allora indagati anche l’uomo che, nelle ultime ore, è stato raggiunto da un’ordinanza di carcerazione disposta dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Spoleto, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Spoleto. Al termine dell’iter processuale, l’uomo è stato appunto condannato. Insieme ad altri è stato ritenuto responsabile, insieme ad altri soggetti, di un giro di sfruttamento della prostituzione minorile ai danni di due ragazzine, all’epoca dei fatti minorenni, nonché di violenza aggravata consumata.