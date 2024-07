Baby Gang e Simba La Rue, pene drasticamente ridotte in Appello - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sono state drasticamente ridotte in appello le pene per i trapper Baby Gang e Simba La Rue, a processo insieme ad altri sei imputati per la sparatoria avvenuta all'alba del 3 luglio 2022 nella zona della movida di corso Como a Milano, in cui rimasero feriti due senegalesi.

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato assolto dai giudici della terza sezione penale d'appello di Milano dal reato di rapina e condannato a 2 anni e 9 mesi per lesioni, rissa e porto abusivo di arma da sparo. Una pena quasi dimezzata rispetto a quella di primo grado a 5 anni e 2 mesi di carcere. Riduzione anche per l'amico Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida), condannato a 4 anni e 6 mesi, rispetto ai 6 anni e 4 mesi del primo grado.