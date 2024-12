Babbo Natale 'protagonista' vertice Nord-Sud, accoglie Meloni e canta Jingle Bells - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Lapponia, terra di estati luminose e inverni lunghissimi, quasi interminabili. Un paesaggio magico che ha ispirato racconti e leggende come quella di Babbo Natale. Non è un caso che il vertice Nord-Sud organizzato dal premier finlandese nel piccolo villaggio di Saariselkä, vicino al Circolo polare artico, abbia come speciale guest proprio il vecchio dalla barba bianca, atteso dai bambini di tutto il mondo per i suoi doni la notte di Natale. Un attore travestito da Babbo Natale ha atteso e salutato i leader dei quattro Paesi protagonisti del summit (tra questi, la premier italiana Giorgia Meloni) accompagnandoli nella baita dove si tiene il vertice. Santa Claus ha poi intrattenuto i giornalisti che attendevano sotto la neve intonando le note di Jingle Bells e prestandosi ben volentieri alle richieste di video e foto.