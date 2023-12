Azzurro per l’Ospedale, Natale anticipato a Castiglione

Donazioni al Centro raccolta sangue e al reparto di Medicina

Azzurro per l’Ospedale ha effettuato delle donazioni all’ospedale di Castiglione del Lago sia per il Centro raccolta sangue, sia per il reparto di Medicina.

All’unità raccolta sangue sono stati consegnati una cardiolina, una cassettiera per una postazione per computer ed una serie di poster, dal tema “Riflessi sul Lago”, realizzati dagli scatti di Giorgio Brusconi, appassionato di scatti sul Trasimeno ed assiduo donatore di sangue, che aveva esposti ad una mostra. La cardiolina sarà dedicata ai donatori, che così avranno la possibilità di effettuare direttamente l’elettrocardiogramma presso il centro di raccolta sangue. I poster, invece, sono stati affissi al centro raccolta con lo scopo di rendere più accogliente la struttura, i cui nuovi spazi erano stati inaugurati lo scorso luglio ed anche in quella occasione Azzurro per l’Ospedale aveva donato degli arredi. Le cornici sono state sempre donate dall’associazione mentre il laboratorio di grafica Strike si è occupato gratuitamente dell’allestimento.

In occasione della consegna della cardiolina, Azzurro per l’Ospedale ha donato anche una una televisione per una camera di degenza, un saturimetro e vari termometri per il reparto di Medicina. Erano presenti alla cerimonia Teresa Tedesco, direttore del Presidio Ospedaliero Unico dell’Usl Umbria 1, Elisabetta Agea, responsabile Sit (Servizio Immuno Trasfusionale) dell’Usl Umbria 1, Maida Pippi, presidente di Azzurro per l’Ospedale, il fotografo Giorgio Busconi, che ha ricevuto dall’associazione una dedica ricordo per le foto “Riflessi sul lago”, vari operatori dell’ospedale e rappresentanti di Azzurro per l’Ospedale e dell’Avis. Le dottoresse Tedesco e Agea hanno ringraziato con gratitudine l’associazione per le donazioni ricevute.