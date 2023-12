Azzurri della 4×50 mista si confermano sul tetto d’Europa - Tuttoggi.info

OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia d’oro per l’Italnuoto ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. La staffetta azzurra maschile 4×50 mista, composta da Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicola Martinenghi e Lorenzo Zazzeri, si conferma sul trono continentale vincendo la finale con il tempo di 1’30″78 davanti a Gran Bretagna (argento in 1’32″60) e Olanda (bronzo in 1’33″03). In avvio di giornata Mora aveva conquistato anche il bronzo nei 50 dorso maschili. Il 25enne carpigiano aveva chiuso al terzo posto in 23″10; oro al francese Mewn Tomac (22″84), argento al tedesco Ole Braunschweig (23″00). Per la Nazionale, poi, argenti di Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Quadarella si piazza seconda negli 800 sl con il crono di 8’14″83, battuta

solo dalla francese Anastasiia Kirpichnikova, oro in 8’08″48;

bronzo per l’ungherese Ajna Kesely (8’18″73). “Il mio obiettivo

non era vincere ma fare un tempo più soddisfacente, invece non è

stato così”, ha detto a Raisport l’azzurra a caldo. Pilato è invece d’argento nei 100 rana femminili in 1’03″76 alle spalle dell’estone Eneli Jefimova (oro in 1’03″21); bronzo per l’olandese Tes Schouten (1’04″04). Settima posizione per l’altra azzurra Martina Carraro (1’05″47). Matteo Rivolta si ferma ai piedi del podio nei 100 farfalla: l’azzurro è quarto in 50″42. Oro allo svizzero Noe Ponti (48″47, nuovo record dei campionati), argento al francese Maxime Grousset (49″00) e bronzo al britannico Jacob Peters (49″98). Ottava piazza nei 50 sl femminili per Sara Curtis (24″31); titolo continentale alla svedese Michelle Coleman (23″52) sulla francese Bedryl Gastaldello (23″71) e la danese Julie Kepp Jensen (23″89). Domani tanti azzurri in finale: Lorenzo Zazzeri e Alessandro

Miressi nei 50 stile libero, Alessia Polieri nei 200 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Margherita Panziera nei 200 dorso e Costanza Cocconcelli nei 100 misti.

