Azzurre sul podio a Barcellona, a Sochi Italia nona - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di chiusura della Coppa del Mondo di spada le azzurre Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani conquistano terzo gradino del podio a Barcellona. Il quartetto italiano, dopo avere perso la semifinale contro la Francia, che si è aggiudicata la vittoria della tappa odierna, sono riuscite a riscattarsi nella finale per il terzo posto superando 42-35 la Germania e confermando il piazzamento già ottenuto nella prima tappa della stagione a Tallinn. A Sochi gli spadisti Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara sono usciti invece nel tabellone dei 16 contro il Venezuela per una sola stoccata sul 30-31 e, vincendo poi tutti gli altri assalti validi per i piazzamenti, hanno concluso la loro prova al nono posto in classifica. Le spadiste italiane salgono dunque sul terzo gradino del podio nel corso della Coppa del Mondo di Barcellona. Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani hanno infatti ripetuto il piazzamento ottenuto anche nella tappa di Tallinn, confermandosi così ai vertici della spada internazionale. Le azzurre hanno iniziato la loro gara dal tabellone dei 16 vincendo 36-28 sull’Argentina, poi ai quarti hanno battuto gli Stati Uniti col punteggio di 30-29 grazie a un’ultima frazione di Alberta Santuccio che, in un assalto gestito sempre in parità, è riuscita a piazzare la stoccata vincente. In semifinale la squadra italiana nulla ha potuto di fronte alla Francia, che ha avuto la meglio 40-31 e ha poi vinto la prova in finale contro la Russia (45-34). L’Italia si è così giocata la possibilità di salire sul podio nella finalina per il terzo posto contro la Germania, condotta in vantaggio in ogni parziale e vinta 42-35. Un risultato che premia il lavoro fin qui fatto dal ct Dario Chiadò, che ha seguito a bordo pedana le spadiste a Barcellona insieme ai maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni, alla presenza anche del presidente della Federazione italiana Scherma Paolo Azzi. A Sochi, nell’ultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di spada maschile, la gara a squadre ha visto invece l’Italia chiudere al nono posto, dopo essere stata eliminata dal tabellone principale agli ottavi di finale contro il Venezuela. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara ha perso per una sola stoccata, con il punteggio di 31-30, il match contro i venezuelani, ma ha continuato ad onorare la tappa del circuito iridato in Russia. Dopo la gioia della gara individuale di ieri, che ha visto il trionfo di Valerio Cuomo, capace di battere in finale il campione olimpico Cannone, ma anche le ottime prestazioni di Santarelli e Vismara che hanno chiuso ai piedi del podio, oggi per il team degli spadisti italiani, incassata la sconfitta nel tabellone da 16, c’è stata da affrontare “un’altra gara” per i piazzamenti dal 9° al 16° posto. E gli azzurri lo hanno fatto nel migliore dei modi. Prima il successo 45-35 sul Brasile, poi il 45-44 con cui è stata superata la Svezia, infine la vittoria 41-37 contro la Francia che è valsa all’Italia il nono posto finale. Vittoria finale della Russia sull’Ucraina per 41-35.

(ITALPRESS).